На Урале за преступника, напавшего с ножом на судью, объявили вознаграждение

Челябинские полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом на судью. За информацию о преступнике обещают вознаграждение.
Мужчина напал с ножом на мирового судью в Еманжелинске вечером, 19 декабря, на улице Северной. Женщине удалось вырваться, ее с ранениями доставили в городскую больницу. По факту нападения на судью уже возбуждено уголовное дело.
К поискам преступника подключилась полиция и ФСБ. «Всех кто располагает информацией о возможном месте нахождении разыскиваемого, либо опознал его личность, просим сообщить об этом по телефонам: 89993710421, 89507249168, (351)-38-2-00-18. За подтвержденную информацию о личности подозреваемого и его местонахождении назначено вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области.