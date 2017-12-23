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Главные новости Челябинской области
18:11  23 декабря 2017 0

На Урале за преступника, напавшего с ножом на судью, объявили вознаграждение

Клипарт, разное. Екатеринбург, нож, нападение, жертва, угроза, преступление
Мужчина нанес судье ранения ножомФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Челябинские полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом на судью. За информацию о преступнике обещают вознаграждение.

Мужчина напал с ножом на мирового судью в Еманжелинске вечером, 19 декабря, на улице Северной. Женщине удалось вырваться, ее с ранениями доставили в городскую больницу. По факту нападения на судью уже возбуждено уголовное дело.

К поискам преступника подключилась полиция и ФСБ. «Всех кто располагает информацией о возможном месте нахождении разыскиваемого, либо опознал его личность, просим сообщить об этом по телефонам: 89993710421, 89507249168, (351)-38-2-00-18. За подтвержденную информацию о личности подозреваемого и его местонахождении назначено вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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