14:04 26 декабря 2017 0

Хирург, оперировавший хоккеиста, приговорен к двум годам ограничения свободы Фото: х/к «Спутник»

В Дзержинском суде Нижнего Тагила вынесли приговор хирургу местной горбольницы № 1 Роману Уланову, который обвинялся в гибели игрока хоккейного клуба «Спутник» Сергея Симонова.

«Подсудимый приговорен к двум годам ограничения свободы с запретом на этот срок заниматься врачебной деятельностью», — сообщили «URA.RU» в Дзержинском суде Нижнего Тагила.

Как ранее сообщало «URA.RU», 6 января 2016 года, после тренировки, 23-летний хоккеист Сергей Симонов почувствовал острую боль в левом подреберье. Врач команды привез спортсмена в горбольницу № 1, где ему был поставлен диагноз «тупая травма живота». Требовалась полостная операция из-за скопившей в брюшной полости крови.

«В период с 22.40 до 23.50 мин врач-хирург в операционном блоке больницы в нарушение требований ведомственных инструкций без ассистента, хотя имел такую возможность, провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды», — рассказал «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Около четырех часов утра у Симонова открылось артериальное кровотечение. Его срочно повезли в операционную, но через 15 минут он умер.

Сергей Симонов начал заниматься хоккеем в детской секции в Новокузнецке. Затем играл за тольяттинскую «Ладу», ХК «Липецк» и карагандинскую «Сарыарку». Последний свой сезон он начинал в саратовском «Кристалле», а затем перешёл в «Спутник» из Нижнего Тагила. Сергей почувствовал себя плохо после дневной тренировки 6 января 2016 года, когда, как предполагали сразу, из-за столкновения на льду он получил разрыв селезенки. В СКР в отношении хирурга было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Видео: последняя тренировка Сергея Симонова