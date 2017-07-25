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25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Свердловской области
17:43  25 июля 2017 1

На Урале будут судить врача, которого винят в смерти хоккеиста. ВИДЕО

Сергей Симонов ушел с тренировки самостоятельно, а в гостинице ему стало плохоФото: ХК "Спутник"

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по делу хирурга горбольницы №1 Нижнего Тагила. Он обвиняется в гибели игрока местного хоккейного клуба «Спутник» 23-летнего Сергея Симонова.

Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщал ранее старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, 6 января 2016 года в 21.30 в приемный покой горбольницы № 1 обратился хоккеист Симонов с жалобами на боль в левом подреберье. При осмотре ему поставили диагноз «тупая травма живота». После дополнительного осмотра ему назначили экстренную операцию из-за скопления крови в брюшной полости. Следствие установило, что хирург нарушил правила и провел операцию без ассистента, во время которой плохо перевязал сосуды. Около четырех часов утра открылось артериальное кровотечение.

Сергей стал жаловаться на боль, ему тут же назначили повторную операцию, во время которой он скончался.

Видео: последняя тренировка Сергея Симонова

«Фактически врач-хирург больницы при проведении операции плохо перевязал сосуды и не предпринял никаких мер для участия в операции врача-ассистента», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Дело будет рассматриваться в суде Дзержинского района Нижнего Тагила. Врачу грозит до трех лет лишения свободы.

Сергей Симонов начал заниматься хоккеем в детской секции в Новокузнецке. Затем играл за тольяттинскую «Ладу», ХК «Липецк» и карагандинскую «Сарыарку». Последний свой сезон он начинал в саратовском «Кристалле», а затем перешёл в «Спутник» из Нижнего Тагила. Сергей почувствовал себя плохо после дневной тренировки 6 января 2016 года, когда, как предполагали сразу, из-за столкновения на льду он получил разрыв селезенки.

Сразу после тренировки хоккеист пожаловался на боль в боку, но ушел в гостиницу своими ногами. Через два часа Сергей позвонил врачу команды и пожаловался, что боль усилилась. Медик заехал за ним и отвез в больницу.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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