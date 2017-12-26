Зарплата ямальских педагогов превысила 80 тысяч рублей

Средняя зарплата специалистов — работников культуры и спорта на Ямале — по итогам 2017 года превысила 76 тысяч рублей, а у педагогических работников организаций допобразования в сфере культуры поднялась выше 84 тысяч.
У педагогических работников дополнительного образования спортивной направленности по итогам года она превысит 82 тысячи рублей, рассказала замгубернатора Татьяна Бучкова. По ее словам, такие заработные платы соответствуют целевым показателям, установленным указами президента. Бучкова пообещала, что региональные ведомства будут контролировать исполнение этих показателей.
Напомним, ранее Татьяна Бучкова отчиталась о среднемесячном заработке врачей и сотрудников медучреждений ЯНАО. По ее словам, в 2017 году зарплата врачей в регионе составила почти 130 тысяч рублей, медсестер — 70 тысяч, младших медицинских сестер и санитарок — около 50 тысяч рублей.
Кроме того, 22 декабря директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец озвучила среднюю зарплату ямальских учителей и работников детских домов. В 2017 году она достигла 84,4 тысяч рублей.