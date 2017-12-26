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Главные новости Курганской области
15:00  26 декабря 2017 0

Глава района в Зауралье покинул пост после отопительного скандала

Деятельность органов местного самоуправления. Курган, главы муниципальных образований, шаталин виктор
Виктор Шаталин (на фото справа) ушел в отставку по собственному желаниюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Частоозерского района Курганской области Виктор Шаталин покинул пост по собственному желанию. Отставку главы сегодня приняла районная дума, сообщили «URA.RU» в администрации муниципального образования.

Виктор Шаталин уже покинул рабочее место и отправился домой, уточнили в администрации. Временно исполнять обязанности главы, согласно законодательству, будет его первый заместитель Владимир Гончар. Как пояснил руководитель аппарата администрации Марина Семенова, конкурс на замещение вакантной должности проведут 21 февраля 2018 года. Заявки от кандидатов принимаются с 29 декабря 2017 года по 22 января 2018 года.

«URA.RU» не удалось связаться с Владимир Гончаром, который в эти минуты находится в рабочей поездке.

Отметим, в начале декабря прокурор Курганской области Игорь Ткачев попросил власти обратить внимание на ситуацию с запасом топлива в селе Частоозерье. «Главу мы привлекли к административной ответственности, материалы проверки направили для рассмотрения в органы следствия. Запаса топлива на котельной там нет», — заявил прокурор на совещании у губернатора. Также сообщалось, что в селе по инициативе надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по факту кражи двух котлов отопления у местного МУП.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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