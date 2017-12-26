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26 декабря 2017
25 декабря 2017
Главные новости Курганской области
15:49  26 декабря 2017 5

В Курганской облдуме предложили освободить пожилых людей от взносов на капремонт

Заседание Курганской областной думы
Депутаты считают, что пожилым людям трудно собирать документыФото: Александр Кадников © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы предложили изменить федеральный закон о взносах на капремонт. На очередном совещании они обсуждали, сколько человек в регионе смогли воспользоваться льготой, предусмотренной для людей старше 70 лет, передает корреспондент «URA.RU».

В Зауралье пожилые люди освобождены от уплаты взноса, однако льготой могут воспользоваться лишь одиноко проживающие собственники жилья или те, членами семьи которых являются только пенсионеры. При этом льгота носит заявительный характер — пенсионеры платят взносы в полном объеме, а затем обращаются для возврата выплаченных средств. Как уточнила руководитель главного управления соцзащиты области Вера Демина, сейчас от взносов освобождены шесть тысяч человек. Она затруднилась сказать, какой это процент от всех пенсионеров, имеющих право на льготу, поскольку такой статистики не существует.

Заседание Курганской областной думы "Об областном бюджете на 2018 год". Курган, кислицин василий
Василий Кислицын предложил изменить закон
Фото: Александр Кадников © URA.RU

Депутат от КПРФ Василий Кислицын отметил, что пожилым людям трудно собирать справки, и порядок необходимо упростить. С ним согласился спикер думы Дмитрий Фролов, который предложил для начала узнать, не инициировали ли подобные поправки депутаты из других регионов. Если таких попыток не было, курганские депутаты готовы внести свое предложение в Госдуму, отметил он.

Татьяна Жаткина
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