В Курганской облдуме предложили освободить пожилых людей от взносов на капремонт

15:49 26 декабря 2017 5

Депутаты считают, что пожилым людям трудно собирать документы Фото: Александр Кадников © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы предложили изменить федеральный закон о взносах на капремонт. На очередном совещании они обсуждали, сколько человек в регионе смогли воспользоваться льготой, предусмотренной для людей старше 70 лет, передает корреспондент «URA.RU».

В Зауралье пожилые люди освобождены от уплаты взноса, однако льготой могут воспользоваться лишь одиноко проживающие собственники жилья или те, членами семьи которых являются только пенсионеры. При этом льгота носит заявительный характер — пенсионеры платят взносы в полном объеме, а затем обращаются для возврата выплаченных средств. Как уточнила руководитель главного управления соцзащиты области Вера Демина, сейчас от взносов освобождены шесть тысяч человек. Она затруднилась сказать, какой это процент от всех пенсионеров, имеющих право на льготу, поскольку такой статистики не существует.

Василий Кислицын предложил изменить закон Фото: Александр Кадников © URA.RU

Депутат от КПРФ Василий Кислицын отметил, что пожилым людям трудно собирать справки, и порядок необходимо упростить. С ним согласился спикер думы Дмитрий Фролов, который предложил для начала узнать, не инициировали ли подобные поправки депутаты из других регионов. Если таких попыток не было, курганские депутаты готовы внести свое предложение в Госдуму, отметил он.