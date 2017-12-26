Курганские следователи раскрыли подробности коррупционного скандала в региональном УФСИН

17:11 26 декабря 2017 2

Дело экс-руководителя УФСИН Ильгиза Ильясова еще расследуется Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН по Курганской области предстанет перед судом за получение взяток в значительном и крупном размере. По данным «URA.RU», речь идет о подполковнике Дмитрии Шумилове, замешанном в коррупционном скандале в органах системы исполнения наказаний. В силовых органах эту информацию подтвердить отказались.

Как сообщили в СУ СК РФ по Курганской области, обвиняемый координировал работу тыловых служб уголовно-исполнительной системы. От него зависели прием и оплата работ подрядчиков и субподрядчиков на объектах УФСИН. В связи с этим с 2013 по 2016 годы он брал у представителя одной из субподрядных организаций взятки за своевременное принятие и оплату выполненных работ, а также за общее покровительство компаний, которые длительное время получали доход за счет средств бюджета. Безналичным переводом на карту взяткодатель перевел обвиняемому 80, 100, 250 и 350 тысяч рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

В органах отмечают, что инженер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления, в том числе изобличил в коррупции других высокопоставленных должностных лиц УФСИН России по Курганской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в марте руководство УФСИН Зауралья обвинили в неправомерной трате 10 млн рублей. Уголовное дело завели в отношении старшего инженера группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области Дмитрия Шумилова и директора одной из московских строительных компаний. 2 ноября за взятку задержали экс-руководителя управления Ильгиза Ильясова, который ушел в отставку после коррупционного скандала. На время следствия его отправили под домашний арест. Такая же мера пресечения была выбрана для Дмитрия Шумилова, его денежный вклад в размере 800 тысяч рублей арестовали.