{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Уголовное дело, которое удивило Путина, снова будут расследовать
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
25 декабря 2017
Главные новости Курганской области
17:11  26 декабря 2017 2

Курганские следователи раскрыли подробности коррупционного скандала в региональном УФСИН

Судебное заседание по избранию меры пресечения Ильгизу Ильясову, ильясов ильгиз
Дело экс-руководителя УФСИН Ильгиза Ильясова еще расследуетсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН по Курганской области предстанет перед судом за получение взяток в значительном и крупном размере. По данным «URA.RU», речь идет о подполковнике Дмитрии Шумилове, замешанном в коррупционном скандале в органах системы исполнения наказаний. В силовых органах эту информацию подтвердить отказались.

Как сообщили в СУ СК РФ по Курганской области, обвиняемый координировал работу тыловых служб уголовно-исполнительной системы. От него зависели прием и оплата работ подрядчиков и субподрядчиков на объектах УФСИН. В связи с этим с 2013 по 2016 годы он брал у представителя одной из субподрядных организаций взятки за своевременное принятие и оплату выполненных работ, а также за общее покровительство компаний, которые длительное время получали доход за счет средств бюджета. Безналичным переводом на карту взяткодатель перевел обвиняемому 80, 100, 250 и 350 тысяч рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

В органах отмечают, что инженер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления, в том числе изобличил в коррупции других высокопоставленных должностных лиц УФСИН России по Курганской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в марте руководство УФСИН Зауралья обвинили в неправомерной трате 10 млн рублей. Уголовное дело завели в отношении старшего инженера группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области Дмитрия Шумилова и директора одной из московских строительных компаний. 2 ноября за взятку задержали экс-руководителя управления Ильгиза Ильясова, который ушел в отставку после коррупционного скандала. На время следствия его отправили под домашний арест. Такая же мера пресечения была выбрана для Дмитрия Шумилова, его денежный вклад в размере 800 тысяч рублей арестовали.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров