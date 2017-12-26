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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:25  26 декабря 2017 11

Экс-жена Джигарханяна нашла нового богатого пенсионера. ФОТО

Ранее Рудинштейну досталось от Цымбалюк-Романовской по лбуФото: «Дни.ру»/страница Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в соцсетях опубликовала фотографию с 71-летним продюсером Марком Рудинштейном. В кадре пара обнимается и улыбается друг другу. В Сети пианистку тут же заподозрили в желании завести роман с пожилым кинодеятелем.

«Как я схватила Марка Рудинштейна за уши, а потом пожелала хорошего Нового года», — цитирует «Дни.ру» подпись к фотографии Цымбалюк-Романовской. Издание отмечает, что Рудинштейн состоит в третьем браке, но Цымбалюк-Романовскую это «не смущает».

Ранее между Рудинштейном и Цымбалюк-Романовской произошел конфликт в студии программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Рудинштейн заявил, что видел, как та стояла в аэропорту у банкомата со стопкой пятитысячных купюр — деньгами Джигарханяна. Цымбалюк в ответ на заявление Рудинштейна на шоу ударила кинопродюсера по лбу ладонью.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян развелись 27 ноября. Экс-супруга артиста забрала себе несколько квартир и огромную часть сбережений. Позже стало известно, что ей поступили предложения о работе во Франции и Германии. Теперь она намерена уехать в Европу, где надеется встретить новую любовь и родить ребенка.

Виктор Дорофеев
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