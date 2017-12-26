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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:02  26 декабря 2017 11

Путина официально выдвинули кандидатом в президенты России

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Путину предстоит собрать 300 тысяч подписей избирателейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Участники инициативной группы избирателей поддержали самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборах главы государства-2018. Это произошло во вторник, 26 декабря.

Собрание активистов проходило в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ, пишет RT. Телеграм-канал Life shot сообщил, что за поддержку Путина участники проголосовали единогласно, причем стоя.

Как писало «URA.RU», на собрание инициативной группы было приглашено около 600 человек. Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в группу в первую очередь вошли люди, которые лично знают президента. Среди них, например, оказались лидер «Любэ» Николай Расторгуев и старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев.

Владимир Путин идет на четвертые в его карьере выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Виктор Дорофеев
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