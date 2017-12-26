Путина официально выдвинули кандидатом в президенты России

Участники инициативной группы избирателей поддержали самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборах главы государства-2018. Это произошло во вторник, 26 декабря.
Собрание активистов проходило в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ, пишет RT. Телеграм-канал Life shot сообщил, что за поддержку Путина участники проголосовали единогласно, причем стоя.
Как писало «URA.RU», на собрание инициативной группы было приглашено около 600 человек. Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в группу в первую очередь вошли люди, которые лично знают президента. Среди них, например, оказались лидер «Любэ» Николай Расторгуев и старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев.
Владимир Путин идет на четвертые в его карьере выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.