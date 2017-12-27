Телеведущий Владимир Познер назвал дурновкусием шутку из сериала «Улица» на телеканале ТНТ, которая возмутила буддистов. Журналист призвал игнорировать подобные проявления юмора.
Познер добавил, что сам сериал не смотрел, а выводы сделал из описания шутки, передает Life.ru. По словам телеведущего, каждый подобный эпизод нуждается в отдельном рассмотрении, а считается ли это оскорблением, должна решать экспертная комиссия или суд. «Закон о защите чувств верующих, принятый довольно давно и весьма несовершенный, часто используется просто для того, чтобы свести счеты», — отметил журналист.
Напомним, заместитель постпреда Республики Калмыкия при президенте РФ Баатр Лиджиев попросил руководство телеканала ТНТ удалить эпизод из сериала «Улица» из-за шутки про буддийскую статуэтку, к которой прикреплена фигурка обнаженной женщины, так как это оскверняет чувства верующих.