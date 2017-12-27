01:54 27 декабря 2017 0

Легендарный композитор скончался в возрасте 92 лет ФОТО: tvkultura.ru

Композитор Владимир Шаинский будет похоронен в США, если со стороны России не поступят другие предложения. По словам жены композитора Светлана Шаинской, у семьи нет средств для транспортировки тела в Россию.

«В настоящее время мы решаем этот вопрос, хотя сейчас в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно. Но пока мы планируем захоронить здесь, хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта», — приводит слова Шаинской телеканал RT. Супруга композитора отметила, что Шаинский не любил рассуждать на тему смерти и не указал желаемого места захоронения в своем завещании.

Народный артист РСФСР и Лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский скончался 25 декабря в госпитале города Сан-Диего, штат Калифорния. Ему было 92 года. За вклад в развитие российской культуры Владимир Шаинский был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством».