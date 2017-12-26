На 93 году жизни скончался российский композитор Владимир Шаинский. О смерти народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР журналистам сообщили его близкие, сообщает телеканал «Культура».
Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он написал музыку для более 300 песен, в том числе «Голубой вагон», «Облака», «Антошка», «Песенка Чебурашки». За вклад в развитие российской культуры Владимир Шаинский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал музыку Шаинского удивительно искренней, наполненной душевностью и теплотой. «Она всегда дарит радость и хорошее настроение, заряжает особой энергетикой и оптимизмом. И потому ее так любят и взрослые, и дети», — цитирует «Национальная служба новостей» слова Медведева.
Известно, что с 2013 года Шаинский постоянно проживал в США. Он был болен раком желудка и перенес несколько операций.