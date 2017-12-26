{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Уголовное дело, которое удивило Путина, снова будут расследовать
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:17  26 декабря 2017 6

Умер автор песен «Голубой вагон» и «Антошка» Владимир Шаинский

Владимиру Шаинскому было 92 годаФото kremlin.ru

На 93 году жизни скончался российский композитор Владимир Шаинский. О смерти народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР журналистам сообщили его близкие, сообщает телеканал «Культура».

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он написал музыку для более 300 песен, в том числе «Голубой вагон», «Облака», «Антошка», «Песенка Чебурашки». За вклад в развитие российской культуры Владимир Шаинский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал музыку Шаинского удивительно искренней, наполненной душевностью и теплотой. «Она всегда дарит радость и хорошее настроение, заряжает особой энергетикой и оптимизмом. И потому ее так любят и взрослые, и дети», — цитирует «Национальная служба новостей» слова Медведева.

Известно, что с 2013 года Шаинский постоянно проживал в США. Он был болен раком желудка и перенес несколько операций.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров