07:47 27 декабря 2017 4

Ростех собирается продать дочернюю компанию УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Ростеха Сергей Чемезов впервые публично описал уровень падения Уралвагонзавода до смены гендиректора в 2017 году. Он отметил тяжелое финансовое положение предприятия и нерентабельность ряда его производств.

По словам Чемезова, Ростех получит акции УВЗ только в 2018 году, но уже сейчас идет работа с его активами, из которой становится понятно, что продукция завода была нерентабельной, из-за этого накопились огромные долги. Как рассказал в интервью «Коммерсанту» глава госкорпорации, на УВЗ процесс был построен таким образом, что компания производила вагоны и у себя же их и покупала.

«Мы планируем продать компанию „УВЗ-Логистик“, она сегодня владеет 27 тысячами вагонов. Там основной долг — около 28 млрд рублей плюс около 90 млрд рублей поручительств. В результате продажи значительно снизим кредитную нагрузку», — считает Чемезов.

Чемезов пока не планирует объединять в Уралвагонзавод с «Курганмашзаводом» в единый холдинг. По его оценке, предприятия имеют огромные долги. «Если они объединятся, то могут и утонуть — и вытащить их из ямы будет уже очень сложно», — предполагают в Ростехе. По мнению Чемезова, чтобы «привести оба предприятия в чувство», холдингу понадобится не менее трех-четырех лет.

Как ранее писало «URA.RU», УВЗ сейчас переживает не лучшие времена. После ухода с поста директора Олега Сиенко завод был передан в Ростех, начались финансовые проверки. Недавно рабочие, недовольные новыми нормами и оплатой труда, подали в суд на руководство, а на самом заводе устроили «итальянскую забастовку».

Ранее директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко объявил, что УВЗ отказывается от серийного производства дизайнерских трамваев R1. По его словам, для трамвая нет условий, чтобы курсировать по российским городам, а кроме того, его сложно ремонтировать.