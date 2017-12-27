Санврачи рассказали, как выбрать «безопасную» красную икру

Роспотребнадзор перед Новым годом опубликовал рекомендации по выбору красной икры. Как заявили в ведомстве, прежде всего необходимо удостовериться, что в составе продуктов нет опасных для здоровья консервантов.
Санврачи просят россиян перед покупкой убедиться, что в состав красной икры не входит краситель E-239 (уротропин). В ведомстве напомнили, что с 2010 года эта «краска» была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества, пишет телеканал 360. Если на упаковке икры есть пометки Е-200 и Е-211, то ее можно смело брать. Эти добавки считаются разрешенными консервантами.
Кроме того, санитарные врачи советуют не приобретать икру с рук и в местах несанкционированной торговли, добавляет радиостанция «Эхо Москвы». На этикетке должны быть проставлены даты изготовления и фасовки. Крышка банки не должна ни проминаться, ни быть вздутой.
Если икра истекает соком, а сами икринки выглядят «сдувшимися», то продукт уже размораживали, предупреждают в Роспотребнадзоре. Помимо этого, отличить натуральную икру от искусственной можно, опустив ее в горячую воду: первая белеет и опускается на дно, а вторая — растворяется, окрашивая воду. После покупки икру лучше хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов. Открытый продукт необходимо съесть в течение трех суток.
Как ранее писало «URA.RU», перед новогодними праздниками резко подорожала красная икра. Эксперты объяснили скачок цен рекордным недоловом текущего года, так как лососевая путина на Сахалине показала один из худших результатов в истории.