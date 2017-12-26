В России резко подняли цены на красную икру

В преддверии Нового года в России резко взлетели цены на красную икру. Эксперты говорят о том, что подорожание деликатеса связано с рекордным недоловом текущего года, так как лососевая путина на Сахалине показала один из худших результатов в истории.
В частности, цены на икру поднялись в Камчатском и Приморском краях. Однако в Хабаровском крае и на Сахалине цены остались на уровне ноября, пишет портал «Русская планета». В среднем на 38% стал дороже и охлажденный лосось.
Ранее в Росстате посчитали расходы на новогодний стол россиян. Как отмечало «Федеральное агентство новостей», в этом году стоимость набора новогодних продуктов составит 6,096 тысяч рублей. Это превышает прошлогодний показатель на 3,76% (5,875 тысяч рублей). Так, красная икра, подорожала по сравнению с прошлым годом больше всего — на 18,57% — до 756,97 рублей. Картофель за год стал дороже на 9,41% и стоит теперь 17,21 рубля.