{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
11:04  27 декабря 2017 6

Уральский исследователь нашел снимки украинского «Бука», сбившего Boeing над Донбассом. ФОТО, ВИДЕО

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, место крушения, вход воспрещен
В «Боинге» погибли 298 человекФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
все новости сюжета

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил в Сети спутниковые снимки, которые, возможно, прольют свет на трагедию с малайзийским «Боингом», который сбили 17 июля 2014 года. Они сделаны в районе поселка Зарощенское, который в июле 2014 года контролировался киевскими властями.

С южной стороны поселка есть площадка, на которой с конца июня 2014 года стояли две большие фуры длиной около двадцати метров. За все время, что они там находились, участок земли вокруг них изрезали гусеницы большой машины. Дегтерев полагает, что это сделала пусковая установка комплекса «Бук». После крушения «Боинга» установка и прицепы были вывезены.

1/6
Место дислокации комплекса «Бук» Фото: Валентин Дегтерев

«Если соединить точки месторасположения установки, места контакта ракеты и самолета, точки падения обломков, то получается идеально ровная прямая линия. Направление с юго-запада на северо-восток. До места контакта ракеты с самолетом 24 километра, до места падения обломков 28 километров. Нечто такое и пытался моделировать концерн „Алмаз-Антей“, да не сумел найти доказательств. Конечно „Бука“ в самих фурах не было. Но было другое оборудование. Саму установку привезли только 17 июля 2014 года. Сбили самолет и позорно бежали с места преступления», — подчеркнул Валентин Дегтерев.

По мнению исследователя, место дислокации украинскими военными было выбрано заранее.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров