11:04 27 декабря 2017 6

В «Боинге» погибли 298 человек Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил в Сети спутниковые снимки, которые, возможно, прольют свет на трагедию с малайзийским «Боингом», который сбили 17 июля 2014 года. Они сделаны в районе поселка Зарощенское, который в июле 2014 года контролировался киевскими властями.

С южной стороны поселка есть площадка, на которой с конца июня 2014 года стояли две большие фуры длиной около двадцати метров. За все время, что они там находились, участок земли вокруг них изрезали гусеницы большой машины. Дегтерев полагает, что это сделала пусковая установка комплекса «Бук». После крушения «Боинга» установка и прицепы были вывезены.

1/6 Место дислокации комплекса «Бук» Фото: Валентин Дегтерев

«Если соединить точки месторасположения установки, места контакта ракеты и самолета, точки падения обломков, то получается идеально ровная прямая линия. Направление с юго-запада на северо-восток. До места контакта ракеты с самолетом 24 километра, до места падения обломков 28 километров. Нечто такое и пытался моделировать концерн „Алмаз-Антей“, да не сумел найти доказательств. Конечно „Бука“ в самих фурах не было. Но было другое оборудование. Саму установку привезли только 17 июля 2014 года. Сбили самолет и позорно бежали с места преступления», — подчеркнул Валентин Дегтерев.

По мнению исследователя, место дислокации украинскими военными было выбрано заранее.