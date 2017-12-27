13:24 27 декабря 2017 3

На транспорте для учащихся появятся спецсигналы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ужесточат требования к автобусам для перевозки детей с 1 июля 2018 года. Распоряжение об этом утвердило правительство РФ.

Транспортные средства, в которых перевозят группы школьников и детсадовцев, должны быть оборудованы маячками желтого или оранжевого цвета, следует из документа. Ввести дополнительные требования к перевозке детей автобусами решили, чтобы снизить риски ДТП, пишет телеканал 360.

Находиться проблесковый маячок будет на крыше автобуса, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Как пишут argumenti.ru, «мигалки» желтого или оранжевого цвета следует включать исключительно при движении транспортного средства с детьми в салоне.

Также к управлению автобусом для перевозки групп детей будут допускать только водителей с категорией D, стаж которых составляет не менее одного года, пишет «Национальная служба новостей».