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27 декабря 2017
14:44  27 декабря 2017 1

Олег Табаков оказался в коме. «Организм не может функционировать самостоятельно»

Олег Табаков, табаков олег
Врачи ввели Олега Табакова в искусственную комуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олега Табакова врачи ввели в искусственную кому. По мнению медиков, организм актера изнурен борьбой за жизнь.

По словам врачей, Олег Табаков в данный момент находится в состоянии медикаментозной седации, пишет портал «Дни.ру». Специалисты отмечают, что «организм актера и режиссера не может функционировать самостоятельно». Врачи используют искусственную кому при серьезных заболеваниях внутренних органов, когда состояние пациента на протяжении длительного времени не улучшается, уточняет телеканал 360. Такой способ помогает снять лишнюю нагрузку с пострадавших, и так перегруженных органов.

Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября. У него выявили сепсис и «синдром глубокого оглушения». Артисту пришлось сделать трахеостомию и подключить к аппарату искусственного дыхания. С тех пор состояние 82-летнего Табакова остается стабильно тяжелым, напоминает портал «Утро.ру».

Нина Калинина
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