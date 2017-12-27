16:15 27 декабря 2017 30

Силуанов в декларации за прошлый год указал доход в 95,4 миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов России впервые раскрыло средние зарплаты работников федеральных государственных органов, в том числе министров. Оказалось, что в 2016 году больше всех получал глава минфина Антон Силуанов — 1,7 миллиона рублей в месяц.

РБК пишет, что на зарплату Силуанова в 2016 году пришлось 22 процента его общего дохода. Чиновник в декларации за прошлый год указал доход в 95,4 миллиона рублей.

На втором месте по уровню зарплаты оказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин (1,27 млн рублей), а на третьем — министр энергетики Александр Новак (1,16 млн рублей). Зарплату меньше одного миллиона в месяц в 2016 году получали глава МЧС Владимир Пучков (954 тысячи рублей) и министр промышленности Денис Мантуров (921 тысяча рублей). В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента, отмечает телеканал 360.

Ранее Антон Силуанов заявил, что в 2018 году рост реальных зарплат в РФ составит не менее 4%. Чиновник отметил, что это значение превысит инфляцию, пишет «Национальная служба новостей».