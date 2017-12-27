{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
27 декабря 2017
16:15  27 декабря 2017 30

Минфин раскрыл, кто из министров получает самую высокую зарплату

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, силуанов антон
Силуанов в декларации за прошлый год указал доход в 95,4 миллиона рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов России впервые раскрыло средние зарплаты работников федеральных государственных органов, в том числе министров. Оказалось, что в 2016 году больше всех получал глава минфина Антон Силуанов — 1,7 миллиона рублей в месяц.

РБК пишет, что на зарплату Силуанова в 2016 году пришлось 22 процента его общего дохода. Чиновник в декларации за прошлый год указал доход в 95,4 миллиона рублей.

На втором месте по уровню зарплаты оказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин (1,27 млн рублей), а на третьем — министр энергетики Александр Новак (1,16 млн рублей). Зарплату меньше одного миллиона в месяц в 2016 году получали глава МЧС Владимир Пучков (954 тысячи рублей) и министр промышленности Денис Мантуров (921 тысяча рублей). В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента, отмечает телеканал 360.

Ранее Антон Силуанов заявил, что в 2018 году рост реальных зарплат в РФ составит не менее 4%. Чиновник отметил, что это значение превысит инфляцию, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров