19:58 27 декабря 2017 3

Горожане никак не могут смириться с тем, что решение по сносу телебашни может быть окончательным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа общественников-архитекторов собирает подписи под письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они заявляют, что против сноса телебашни, и настаивают на сохранении объекта.

Как выяснило «URA.RU», обращение к главе региона распространяют общественники, которые входят в группу Марины Сахаровой — известного екатеринбургского защитника архитектурного наследия города. По словам сторонницы Сахаровой Тамары Мешковой, поводом для обращения к губернатору стало появление документации по сносу телебашни на сайте Управления госохраны культурного наследия.

Авторы письма припоминают губернатору его слова: «Телебашня в Екатеринбурге станет еще одной „точкой роста“ на карте города» и задают вопрос — где же обещанный главой региона грант победителям конкурсу по приспособлению недостроенной телевышки.

«Во всем мире все страны, все столицы строят башни, соревнуясь в высоте, красоте, подсветке, обзоре, аттракционах, кухнях и отелях, привлекая к себе сотни тысяч туристов на благо города, страны и ее бюджета. И вот ведь какая история, единственный город в мире, вернее, власти области без учета мнения горожан, хотят снести свою уже построенную башню — Екатеринбург», — говорится в письме.

Общественники ссылаются на письмо президента Союза архитекторов России Николая Шумакова в АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025». В нем Шумаков просит рассмотреть возможность перестроить вышку и использовать ее как самый высокий сухопутный маяк. Всем подписывающим письмо предлагается согласиться с утверждением: «Я — против постройки ледовой арены для хоккейного клуба «Автомобилист» в центре города!»

Общественники поясняют это так: «Во всех крупных городах вновь строящиеся спортивные сооружения планируются на периферийных участках города. Этот объект не является необходимым для всех горожан».

В письме также сообщается, что надо выступить против сноса телебашни по соображениям безопасности граждан и сохранности рядом расположенных объектов культурного наследия Свердловской области (район «Царского моста»).

В пресс-службе ХК «Автомобилист» заявили, что не комментируют ситуацию и не отвечают на вопрос, насколько будет готов клуб играть в новом здании, построенном на месте символа Екатеринбурга. Узнать, что думают по поводу сложившейся ситуации в заявочном комитете «Экспо-2025», не удалось — в московском офисе не взяли трубку.

Общественники апеллируют к губернатору как к единственному человеку, который может, с их точки зрения, исправить ситуацию. «И самое главное, все прекрасно понимают, что если Вы не вмешаетесь в эту ситуацию и не сохраните, не реконструируете телебашню, то будет „хотели как лучше, а получилось, как всегда“, то есть плохо», — обращаются они к главе региона. Авторы письма настаивают, что телебашня должна быть сохранена и превращена в символ города. Письмо предполагается отправить в электронную приемную губернатора.

Обращение появилось и в закрытой группе на Facebook «Мой любимый Екатеринбург». Общественники одним из постов разметили текст письма, а комментарием к нему — ссылку на интернет-приемную губернатора. Дальше посетителям надо действовать самостоятельно. Оставить подписи в группе нельзя — общественники говорят, что надо отправлять именно письмо и именно на имя Куйвашева.

Документ был размещен неделю назад, тогда его подписали двое. За прошедшее время общественники так и не смогли установить, сколько именно человек подписали документ. В департаменте информполитики губернатора Свердловской области «URA.RU» сказали, что в конце декабря через электронную приемную в адрес главы региона поступили несколько одиночных обращений, где высказаны схожие мнения о необходимости сохранения телебашни.

«Мы не располагаем информацией о том, ознакомился ли с ними губернатор, поскольку в эти дни он находится в командировке в Москве. В любом случае, обращения будут рассмотрены и заявители получат ответы в установленном законом порядке», — пояснили в ведомстве.

Другая екатеринбургская общественница — Наталья Мисюра — около недели назад провела опрос в соцсети — за сохранение телебашни высказалось 727 человек. Ранее они же пытались создать проект «Обними телебашню», но из-за технических причин, связанных с особенностями создания групп в соцсети, к инициативе не удалось присоединиться всем желающим.

«Вопрос в том: насколько объективно и активно наши горожане отнесутся к вопросу собственной безопасности и комфортности проживания в дальнейшем. Пока не видно особой активности даже в участии в опросе», — заключают общественники.

В группе «Мой любимый Екатеринбург» горожане предлагают разные варианты размещения ледовой арены. Например, Надежда Жернакова высказала идею построить ледовый дворец на юге центра города: «Автовокзал перенесут у Дирижаблю и место для ледовой арены появится. Башню украсить подсветкой и разбить парк». Сергей Скосырский предлагает возвести арену в Академическом, «глядишь и за дороги быстрей возьмутся».

О том, что решение по сносу башни может быть не окончательным, ранее говорил глава Некоммерческого партнерства «УС „Атомстройкомплекс“» Валерий Ананьев. «Я не против сноса телебашни — но этот вопрос, как и многие другие, касающиеся знаковых для города объектов, стоит обсуждать. Это серьезный объект, его строило прошлое поколение, за огромные деньги, и он принадлежит всем нам. Поэтому надо обсуждать — имеет башня право на существование или нет. Люди имеют право быть услышанными, когда речь идет об облике города», — заявил он. Он отметил также, что вполне может быть, что общественность и экспертное сообщество решат, что снос оправдан. «Но для этого надо дать возможность высказаться всем», — заметил глава самой крупной в городе компании.