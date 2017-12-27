20:32 27 декабря 2017 7

Собчак возмутило интервью главы ФСБ Бортникова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак попросила Генпрокуратуру, СПЧ и Комиссию по реабилитации жертв политических репрессий проверить слова директора ФСБ Александра Бортникова о массовых репрессиях в 1930—1940 годах. Генерал в интервью «Российской газете» 19 декабря неоднозначно высказался о действиях чекистов.

«Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов», — заявил Бортников. Ксения Собчак попросила оценить его слова на предмет соответствия официальной позиции государства по вопросу государственного террора XX века. Телеведущая считает, что высказывание Бортникова не соответствует концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

«То, что мы знаем сейчас о репрессиях, должно сделать невозможным существование организаций, напрямую связанных с этими преступлениями. Стыдно и просто невероятно себя с ними ассоциировать. А нынешнему руководству ФСБ не стыдно за это, они гордятся этим. Это настоящее оскорбление памяти миллионов жертв. Это издевательство над народами России и СССР. Это очередная победа мучителей и палачей», — считает Ксения Собчак.

Ранее академики РАН написали открытое письмо главе ФСБ. Ученые напомнили силовику, что в советские времена под репрессии попали сотни тысяч ни в чем не повинных граждан. Вместе с тем Бортников говорил в интервью газете, что не собирается никого обелять: «Конкретные исполнители преступных деяний среди чекистов поименно известны, большая часть из них понесла заслуженное наказание после смещения и расстрела Ежова».