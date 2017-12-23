Ученые обвинили главу ФСБ в оправдании сталинских репрессий

18:08 23 декабря 2017 0

Бортникову напомнили, что репрессии коснулись в том числе ученых, врачей и педагогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Академики РАН отреагировали на интервью главы ФСБ Александра Бортникова, в котором он фактически оправдал массовые репрессии граждан в 30-40 годах прошлого века. Академики написали открытое письмо главе ведомства, напомнив, что под репрессии попали сотни тысяч ни в чем невинных граждан.

Ученых возмутило то, что впервые после XX съезда КПСС (1956 года) одно из высших должностных лиц страны оправдывает репрессии, сопровождавшиеся «неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан». Выдержки из письма академиков приводит газета «Коммерсант».

Поводом для этого письма стало интервью Бортникова в «Российской газете». Глава ФСБ заявил, что репрессиям подверглись по большей части «представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд». В свою очередь ученые напоминают Бортникову, что репрессии коснулись ученых, деятелей культуры, врачей, педагогов, офицеров армии. Они отметили, что во время Великой Отечественной войны «потери среди высшего командного состава… были существенно меньшими». Академики также отметили, что они против «ревизии представлений» об исторических событиях, в ходе которых «миллионы советских людей оказались в тюрьмах и лагерях, многие из них не вернулись, целые народы подверглись переселению из мест исторического проживания».

В письме ученые подчеркивают, что им неясна цель высказываний Бортникова. «Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины?» — задают ученые вопросы в коллективном обращении.

Между тем, в интервью «Российской газете» Александр Бортников рассказал, что не собирается никого обелять. По его словам, виновные понесли заслуженное наказание.