{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
27 декабря 2017
21:56  27 декабря 2017 0

Россияне массово скупают роман «1984» Оруэлла

Публичные чтений
Самым популярным произведением в уходящем году стал российский детективФото: Анна Майорова © URA.RU

Антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла «1984» оказалась в списке самых читаемых книг уходящего года. Возросший интерес россиян к книге зафиксировали эксперты журнала Forbes.

Список бестселлеров книжного рынка России возглавил детектив Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой», чьи продажи составили более 81 тысячи экземпляров. Второе место заняло произведение «Бабий ветер» Дины Рубиной. Замыкает тройку «Где живет счастье» англичанки Джоджо Мойес, передает Nation News.

В список были включены новинки сезона, однако Forbes отметил возросший интерес российских читателей и к книгам прошлых лет, которые стали классикой. Так, существенно выросли продажи романа «1984», повествующего о тоталитарном режиме будущего. Одна из крупных сетей книжных магазинов продала 46 тысяч экземпляров этого романа — антиутопия возглавила список самых продаваемых книг сети, отмечает телеканал 360.

Ранее писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, призвал россиян помочь ему написать произведение про перевал Дятлова. Как писало «URA.RU», у автора есть несколько идей, однако он никак не может решить, какую из них выбрать.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров