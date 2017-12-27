Россияне массово скупают роман «1984» Оруэлла

21:56 27 декабря 2017 0

Самым популярным произведением в уходящем году стал российский детектив Фото: Анна Майорова © URA.RU

Антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла «1984» оказалась в списке самых читаемых книг уходящего года. Возросший интерес россиян к книге зафиксировали эксперты журнала Forbes.

Список бестселлеров книжного рынка России возглавил детектив Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой», чьи продажи составили более 81 тысячи экземпляров. Второе место заняло произведение «Бабий ветер» Дины Рубиной. Замыкает тройку «Где живет счастье» англичанки Джоджо Мойес, передает Nation News.

В список были включены новинки сезона, однако Forbes отметил возросший интерес российских читателей и к книгам прошлых лет, которые стали классикой. Так, существенно выросли продажи романа «1984», повествующего о тоталитарном режиме будущего. Одна из крупных сетей книжных магазинов продала 46 тысяч экземпляров этого романа — антиутопия возглавила список самых продаваемых книг сети, отмечает телеканал 360.

Ранее писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, призвал россиян помочь ему написать произведение про перевал Дятлова. Как писало «URA.RU», у автора есть несколько идей, однако он никак не может решить, какую из них выбрать.