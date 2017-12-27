23:54 27 декабря 2017 0

По оценкам взрывотехников, сработало самодельное взрывное устройство Фото: depositphotos.com © URA.RU

Причиной взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге стало устройство, начиненное поражающими элементами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



«По предварительной оценке взрывотехников, в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 граммам тротила. Устройство было начинено поражающими элементами», — цитирует сообщение пресс-службы СКР РИА «Новости».

Взрыв прогремел в помещении магазина на Кондратьевском проспекте. К настоящему моменту известно о девяти госпитализированных: один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у остальных ранения легкой и средней тяжести. Еще один человек от госпитализации отказался.