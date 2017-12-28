02:58 28 декабря 2017 0

Ракеты, выпущенные сирийскими боевиками, не достигли цели Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Боевики из состава «Сирийской свободной армии» подвергли ракетному обстрелу российскую авиабазу «Хмеймим». Террористы, находящиеся в провинции Идлиб, применили реактивные системы залпового огня, однако силам противовоздушной обороны РФ удалось вовремя устранить угрозу.

Известно, что удары по российской авиабазе нанесены из города Бдама. Атака была отбита при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». В данный момент вертолеты ВВС России патрулируют район, в котором скрываются боевики, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что на американских военных базах в Сирии скрываются свыше тысячи боевиков. Присутствие беглых террористов на военных объектах подтверждается данными космической разведки.