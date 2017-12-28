Мать Фриске ужаснулась поведению внука при встрече

Мать покойной певицы Жанны Фриске Ольга ужаснулась поведению четырехлетнего внука Платона, с которым смогла встретиться после долгой разлуки. В том, что мальчик демонстративно проигнорировал бабушку, она винит его отца — телеведущего Дмитрия Шепелева.
Малыш отвернулся от бабушки, которая протянула ему игрушку, сообщает argumenti.ru. По всей видимости, ребенок просто не узнал — а точнее забыл ее. В этом, по мнению адвоката семьи Фриске, виновен его отец — который либо не напоминает ребенку о родных, либо прямо настраивает против них.
Очередной скандал внутри звездной семьи прорвался наружу после шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где Владимир Фриске и подруга Жанны Анна Городжая заявили, что на поминках Жанны поведение Шепелева было «за гранью добра и зла». При этом оба гостя программы наотрез отказались рассказать подробности происшедшего, пишет издание «Дни.ру». Однако зрителям хватило и информации о встрече малыша с бабушкой, которая теперь намерена добиваться более частых свиданий с Платоном. «Ребенка нельзя лишать общения с родными ему людьми», «Шепелев …не дает Платоше видеться с бабушкой и дедушкой!» — пишут в соцсетях возмущенные россияне. Такое поведение отца они считают непорядочным и даже подлым.
Как уже сообщало «URA.RU», отношения между Дмитрием Шепелевым и родными его покойной жены испортились после смерти Жанны Фриске. Поводом стали споры вокруг наследства певицы, которые начались еще до ее смерти. Затем грянул скандал вокруг почти 22 млн рублей, которые поклонники артистки собрали на ее лечение и не успели потратить — сейчас эти деньги через суд взыскивают с родителей Фриске.