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28 декабря 2017
11:10  28 декабря 2017 4

В Сеть попал эротический снимок Шурыгиной. ФОТО

Девушка активно отвечает на вопросы подписчиковФото: Telegram-канал Дианы Шурыгиной

Звезда передачи «Пусть говорят», жертва изнасилования Диана Шурыгина оголила ягодицы для своих подписчиков в Telegram. Она открыла собственный канал в мессенджере в начале декабря.

«Сладких снов, котики», — подписала Шурыгина кадр, на котором она сидит на кровати с игровым джойстиком. Канал в Telegram она завела для того, чтобы быть ближе к фанатам. «Здесь я публикую советы, ответы на вопросы и развеиваю мифы о себе, которые быстро облетают интернет», — отметила девушка. Диана Шурыгина уже рассказала поклонникам, что она весит 47 килограммов при росте 165 сантиметров, а также поделилась секретами своего питания, передает «Дни.Ru».

Девушка пожелала подписчикам сладких снов
Фото: Telegram-канал Дианы Шурыгиной

Громкая история Дианы Шурыгиной стала еще одним фактором, который сегодня толкает детей и подростков на опасные «вписки», считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, этот термин видоизменился за последние 20-30 лет, напоминает «Национальная служба новостей».

Юрий Викторов
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