Звезда передачи «Пусть говорят», жертва изнасилования Диана Шурыгина оголила ягодицы для своих подписчиков в Telegram. Она открыла собственный канал в мессенджере в начале декабря.
«Сладких снов, котики», — подписала Шурыгина кадр, на котором она сидит на кровати с игровым джойстиком. Канал в Telegram она завела для того, чтобы быть ближе к фанатам. «Здесь я публикую советы, ответы на вопросы и развеиваю мифы о себе, которые быстро облетают интернет», — отметила девушка. Диана Шурыгина уже рассказала поклонникам, что она весит 47 килограммов при росте 165 сантиметров, а также поделилась секретами своего питания, передает «Дни.Ru».
Громкая история Дианы Шурыгиной стала еще одним фактором, который сегодня толкает детей и подростков на опасные «вписки», считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, этот термин видоизменился за последние 20-30 лет, напоминает «Национальная служба новостей».