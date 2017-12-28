В мэрии Кургана назвали цену «несъедобных» конфет для детей-инвалидов

Новогодние подарки для детей-инвалидов, которые раздавали на елке главы Кургана, обошлись городскому бюджету в среднем в 328 рублей каждый. Всего на закупку презентов потратили полмиллиона рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации.
«Закупка подарков на „Ёлку Главы города Кургана“ для опекаемых детей и детей-инвалидов осуществлялась в форме электронного аукциона, — говорится в официальном ответе мэрии. — В торгах 16.11.2017 участвовали 5 участников. Победил участник, предложивший наиболее низкую цену контракта в сумме 502 266,56 рублей».
В мэрии также отмечают, что начальная максимальная цена контракта составила 603 тысячи рублей, заказчиком выступал департамент социальной политики муниципалитета. Подарки поставлены в соответствии с предложенной поставщиком спецификацией.
На невкусные конфеты в подарках от мэра пожаловались родители детей-инвалидов в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые сладости, по их мнению, имели вкус «прогорклого масла». Жители города не поддержали возмущение автора публикации, так как «дареному коню в зубы не смотрят».