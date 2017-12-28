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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Курганской области
12:09  28 декабря 2017 2

В мэрии Кургана назвали цену «несъедобных» конфет для детей-инвалидов

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, новый год, подарки
Средняя стоимость каждого подарка составила 328 рублейФото: Дарья Попова © URA.RU

Новогодние подарки для детей-инвалидов, которые раздавали на елке главы Кургана, обошлись городскому бюджету в среднем в 328 рублей каждый. Всего на закупку презентов потратили полмиллиона рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации.

«Закупка подарков на „Ёлку Главы города Кургана“ для опекаемых детей и детей-инвалидов осуществлялась в форме электронного аукциона, — говорится в официальном ответе мэрии. — В торгах 16.11.2017 участвовали 5 участников. Победил участник, предложивший наиболее низкую цену контракта в сумме 502 266,56 рублей».

В мэрии также отмечают, что начальная максимальная цена контракта составила 603 тысячи рублей, заказчиком выступал департамент социальной политики муниципалитета. Подарки поставлены в соответствии с предложенной поставщиком спецификацией.

На невкусные конфеты в подарках от мэра пожаловались родители детей-инвалидов в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые сладости, по их мнению, имели вкус «прогорклого масла». Жители города не поддержали возмущение автора публикации, так как «дареному коню в зубы не смотрят».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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