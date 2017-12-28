15:44 28 декабря 2017 0

Ленточка — символ борьбы со СПИДом — на здании Ельцин Центра в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область вошла в тройку регионов-«лидеров» по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Данные об этом содержатся в справке за 10 месяцев 2017 года, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом. Документ оказался в распоряжении «URA.RU».

Так, согласно статистическим данным, в 2017 году по показателю заболеваемости лидируют Кемеровская область, где зарегистрировано 174,5 новых случаев на 100 тысяч населения, за ней идут Иркутская (134,0) и Свердловская (128,1) области. На пятом месте с показателем 115,3 — Пермский край, на седьмом — Тюменская область (109,2), на восьмом — Челябинская (104,6), на десятом — Курганская (99,3). Ханты-Мансийский автономный округ — на 17-м месте с показателем 75. Средний уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране составил 53,9/100 тысяч населения.

По второму важнейшему показателю — пораженность территории ВИЧ-инфекцией — уральские регионы также в «лидерах». На первом месте — Иркутская область, где ВИЧ-инфекцией заражены 1738,2 человека на 100 тысяч населения (1,7%), на втором — Свердловская с показателем 1704,3 (1,7%), на третьем — Владимирская (124,6), на четвертом — Пермский край (115,3). Средний по стране показатель пораженности ВИЧ-инфекцией составил 629,8 на 100 тысяч населения (0,6 процента).

Регионы-лидеры по заболеваемости ВИЧ Инфографика: «URA.RU»

Согласно данным, всего в России с начала эпидемии (1995 год) зафиксировано 1 193 890 случая заражения ВИЧ-инфекцией. Умерло по разным причинам 269 282 ВИЧ-инфицированных, в том числе за 10 месяцев 2017 года — 24 713 человека (это на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года). Сейчас с диагнозом «ВИЧ-инфекция» живет почти миллион россиян (924 608 человек). Среди них больше всего мужчин (62%).

Половой путь передачи ВИЧ-инфекции преобладает в стране. «Среди впервые выявленных в 2017 году ВИЧ-позитивных 50,0% инфицировались при гетеросексуальных контактах, 2,3% — при гомосексуальных контактах, 46,1% — при употреблении наркотиков нестерильным инструментарием. 1,4% приходилось на детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями», — указано в справке федерального центра СПИДа. За 10 месяцев зарегистрировано 12 случаев с подозрением на заражение ВИЧ при оказании медпомощи и 12 случаев — в местах лишения свободы «при использовании нестерильного инструментария в немедицинских целях» (при набивке татуировок).

Позитивная тенденция: ВИЧ-инфекцией все реже заражаются молодые люди и подростки.

Если в 2000 году 87% больных получали диагноз до 30 лет, то сегодня доля молодежи в структуре зараженных сократилась до 20%. Подростки (15-20 лет) в 2000 году занимали 25% от числа зараженных — сегодня всего 1%.

Зато все чаще ВИЧ-инфекцией заражаются люди среднего возраста и старше. «В 2017 году ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у россиян в возрасте 30-40 лет (47%) и 40-50 лет (22%), — говорится в справке центра СПИДа. — Увеличение доли новых выявленных случаев наблюдалось и в более старших возрастных группах, участились случаи заражения ВИЧ-инфекцией половым путем в преклонном возрасте».

Половой путь передачи ВИЧ-инфекции преобладает уже повсеместно ИНФОРГРАФИКА: «URA.RU»

Не все в порядке и с лечением ВИЧ-инфицированных: специальную антиретровирусную терапию (АРВТ) получают лишь 35,5% от числа живущих с этим диагнозом (328 138 пациентов), а среди состоящих на диспансерном учете — 43 процента. «Достигнутый охват лечением не позволяет радикально снизить темпы распространения заболевания», — говорится в документе.

«Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжала ухудшаться, — резюмируют специалисты федерального центра СПИДа. — Сохранялся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличивалось общее число и число смертей ВИЧ-инфицированных, активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию. При сохранении нынешних темпов распространения ВИЧ-инфекции и отсутствии адекватных системных мероприятий по предупреждению ее распространения прогноз развития ситуации остается неблагоприятным».