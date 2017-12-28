В Минкомсвязи сказали, когда в России отменят роуминг

18:05 28 декабря 2017 5

Никифоров назвал сроки отмены роуминга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внутрисетевой роуминг на территории Российской Федерации будет отменен в первой половине 2018 года. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

«В 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала», — цитирует министра «Федеральное агентство новостей». Никифоров также подчеркнул, что во втором полугодии серьезных вопросов «остаться уже не должно».

Сейчас крупнейшие российские операторы сотовой связи начали корректировку тарифных планов для постепенной отмены роуминга. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин ранее отмечал, что с национальным роумингом Россия распрощается в течение девяти месяцев, передавало «URA.RU».

Летом текущего года ФАС предписала операторам «большой четверки» («МТС», «Билайн», «МегаФон», Tele2) до 15 декабря отменить внутрисетевой роуминг в России, сообщало «Утро.ру». Голомолзин тогда отметил, что компании готовы исполнить это предупреждение.