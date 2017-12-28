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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
19:22  28 декабря 2017 1

Джеки Чан сделал новогодний подарок жителям Копейска. ФОТО

Копейчане могут похвастаться кадром с Джеки Чаном и местной газетой у него в рукахФото: газета «Копейский рабочий»

За несколько лет поздравления от голливудских звезд жителям Копейска уже стали традицией. Зарубежные артисты фотографируются с номером газеты «Копейский рабочий» и присылают кадры в редакцию. На этот раз на снимке засветился актер и каскадер Джеки Чан.

Фото с постановщиком трюков и боевых сцен попало в редакцию в ноябре, но его решили приберечь до Нового года — в руках у Джеки Чана номер газеты с соответствующим дизайном. Главный редактор газеты Анна Викалюк поделилась, что снимки с голливудскими звездами могут очень долгое время идти до Копейска. Так, например, некоторые из них были сделаны еще в 2011 году, но были переданы совсем недавно, пишет Telefact.ru.

Викалюк также рассказала, что под новый год «Копейский рабочий» получил фотографии Николь Кидман и Уилла Смита. «Николь — „рекордсменка“, она фотографировалась с нашей газетой уже четыре раза, а для Уилла это первая фотосессия с „Копейским рабочим“. Постер фотографии Уилла Смита мы подарили губернатору Борису Дубровскому», — уточнила она.

Газета может похвастаться кадрами с голливудскими звездами благодаря уроженке Копейска Маргарите Сушкевич. Она вышла замуж за продюсера Джека Тьюксберри и теперь присылает на родину такие своеобразные весточки. Среди мировых звезд, которые держали в руках номер «Копейского рабочего», можно назвать Сальму Хайек, Николаса Кейджа, Роберта Паттинсона, Риз Уизерспун, Пенелопу Круз, Дастина Хоффмана, Мэтта Леблана и многих других. В прошлый раз на День Победы были присланы кадры с Беном Аффлеком, Морганом Фрименом и снова с Николь Кидман, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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