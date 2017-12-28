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29 декабря 2017
28 декабря 2017
22:19  28 декабря 2017 0

Крымский министр подал иск на миллион рублей за репост в Telegram

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Местный общественник поделился провокационной записьюФото: Анна Майорова © URA.RU

В Крыму подан иск на миллион рублей за репост в Telegram. Истец — министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский. Ответчик — местный общественник Александр Талипов, сделавший репост записи, в которой Полонского назвали агентом СБУ.

По данным «Новой газеты», Полонский требует от Талипова удалить информацию, опубликовать опровержение и заплатить моральную компенсацию. На общественника подано еще два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Их инициировали заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший замначальника управления этого же министерства Эрвин Мусаев.

Ранее РАПСИ сообщало, что последние пять лет в России ежегодно возбуждается около 200 дел по антиэкстремистским статьям Уголовного Кодекса за публичные высказывания. Большинство из них касается действий в соцсетях.

Иван Антонов
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