22:19 28 декабря 2017 0

Местный общественник поделился провокационной записью Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Крыму подан иск на миллион рублей за репост в Telegram. Истец — министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский. Ответчик — местный общественник Александр Талипов, сделавший репост записи, в которой Полонского назвали агентом СБУ.

По данным «Новой газеты», Полонский требует от Талипова удалить информацию, опубликовать опровержение и заплатить моральную компенсацию. На общественника подано еще два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Их инициировали заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший замначальника управления этого же министерства Эрвин Мусаев.

Ранее РАПСИ сообщало, что последние пять лет в России ежегодно возбуждается около 200 дел по антиэкстремистским статьям Уголовного Кодекса за публичные высказывания. Большинство из них касается действий в соцсетях.