В Крыму подан иск на миллион рублей за репост в Telegram. Истец — министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский. Ответчик — местный общественник Александр Талипов, сделавший репост записи, в которой Полонского назвали агентом СБУ.
По данным «Новой газеты», Полонский требует от Талипова удалить информацию, опубликовать опровержение и заплатить моральную компенсацию. На общественника подано еще два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Их инициировали заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший замначальника управления этого же министерства Эрвин Мусаев.
Ранее РАПСИ сообщало, что последние пять лет в России ежегодно возбуждается около 200 дел по антиэкстремистским статьям Уголовного Кодекса за публичные высказывания. Большинство из них касается действий в соцсетях.