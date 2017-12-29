В Анкаре арестован организатор выставки, на которой застрелили посла Карлова

Правоохранители считают, что организатор выставки был причастен к убийству
Организатор фотовыставки, на которой в декабре 2016 года был убит посол РФ в Анкаре Андрей Карлов, Мустафа Тимур Озкан арестован по обвинению в причастности к преступлению.
Мужчина был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинение в причастности к подготовке преднамеренного убийства. На основании этого турецкий суд вынес решение об аресте, пишет RT.
Андрей Карлов, напомним, был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Нападение, как сообщалось, совершил полицейский Мевлют Алтынташ, который был убит службой безопасности.