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29 декабря 2017
04:31  29 декабря 2017 0

В Анкаре арестован организатор выставки, на которой застрелили посла Карлова

Наручники, сердце, наручники, арест, любовь, заключение, ревность
Правоохранители считают, что организатор выставки был причастен к убийствуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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В Турции убит российский посол
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Организатор фотовыставки, на которой в декабре 2016 года был убит посол РФ в Анкаре Андрей Карлов, Мустафа Тимур Озкан арестован по обвинению в причастности к преступлению.

Мужчина был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинение в причастности к подготовке преднамеренного убийства. На основании этого турецкий суд вынес решение об аресте, пишет RT.

Андрей Карлов, напомним, был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Нападение, как сообщалось, совершил полицейский Мевлют Алтынташ, который был убит службой безопасности.

Сергей Демин
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