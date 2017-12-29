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29 декабря 2017
10:38  29 декабря 2017 5

Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
С 1 января «минималка» подрастет до 9489 рублей в месяцФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с документом увеличение МРОТ будет проходить в два этапа до 2019 года.

Текст закона с подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, пишет «Интерфакс». С 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 9 489 рублей в месяц — это 85% от прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. С 2019 года показатели должны быть уравнены. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

По итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум в России составил 10 329 рублей. Из-за увеличения МРОТ вырастут зарплаты полутора миллионов россиян, из которых больше половины составляют работники бюджетной сферы, сообщала «Национальная служба новостей». Однако руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявлял изданию, что работодатели будут искать лазейки в новом законе.

Виктор Дорофеев
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