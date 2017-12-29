В ХМАО покончил с собой известный музыкант

11:49 29 декабря 2017 1

Музыканту было 27 лет Фото: Данил Пономарев, «ВК»

В Сургуте ушел из жизни барабанщик местной группы BULDOZER Данил Пономарев. Незадолго до смерти он написал на своей странице в Сети: «Танцуйте на моей могиле!» Группа играет в стиле «металл» и довольно популярна умолодежи.

Пока неизвестны причины, толкнувшие музыканта на роковой шаг. Его друзья смогли лишь констатировать, что Данил «вступил в „Клуб 27“». Этот термин возник из-за того, что довольно много известных рок-музыкантов скончались по той или иной причине именно в 27-летнем возрасте. Столько же лет исполнилось и югорскому рокеру.

Ранее СМИ сообщили о попытке самоубийства дочери певца Александра Малинина. Причиной рокового решения стала связь девушки с наркоманами.