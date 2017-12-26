Дочь Александра Малинина пыталась покончить с собой. ВИДЕО

12:50 26 декабря 2017 2

Малинин развелся с Зарубиной в 1985 году после двух лет брака Фото: Александр Малинин, instagram

Дочь знаменитого уроженца Екатеринбурга, певца Александра Малинина и Ольги Зарубиной, пыталась покончить с собой в США.

Родственники бывшей жены Александра Малинина приняли участие в передаче «На самом деле» на «Первом канале». По словам Евгения Гудкова, мужа сестры Ольги Зарубиной, женщина бросила родную дочь на произвол судьбы.

«Она бросила Киру, отдала ее чужим людям. Когда мы приехали ее забирать, у нее были джинсы рваные, дырявые носки. Смотрела, как волчонок. Потом рассказывала, как над ней смеялись две девочки из той семьи. Кире было 10-11 лет», — возмущенно рассказал Гудков. После этого Ольга Зарубина переехала в США и забрала дочь с собой. Однако позже Зарубина вернулась в Россию, не переписав дом на дочь. В итоге жилье отобрали власти США. Кира оказалась на улице и связалась с компанией наркоманов, сообщает издание «Дни.Ru».

По одной из версий, дочка музыканта пыталась покончить с собой из-за молодого человека, употребляющего наркотики. Сейчас девушка находится в американской больнице — по словам двоюродной сестры Киры, врачам с трудом удалось спасти девушку. Однако сама Зарубина заявила, что у дочери всего лишь кишечная инфекция.

Ранее стало известно, что дочь Малинина и Зарубиной перестала выходить на связь из США. Об этом женщина рассказала в передаче «Пусть говорят», однако Малинин на своей странице в соцсети уличил ее во лжи, сообщает портал argumenti.ru.