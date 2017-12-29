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29 декабря 2017
28 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
17:54  29 декабря 2017 2

Смертельный корпоратив: на Южном Урале начальник забил подчиненного табуреткой

Новогодняя вечеринка «Корпоратив для моделей». Екатеринбург
Сотрудники праздновали День Победы (фото архивное)Фото: Антон Бородин © URA.RU

В Челябинской области закончено расследование уголовного дела по факту убийства во время корпоратива. На празднике в честь Дня Победы начальник забил своего подчиненного насмерть. Потерпевшего обнаружили с множественными телесными повреждениями в области головы, грудной клетки и живота.

ЧП произошло 9 мая 2017 года. Сотрудники предприятия «Агрегат» из города Аша отдыхали на корпоративе после которого между начальником и подчиненным вспыхнул спор, пишет Telefact.ru. Подчиненный выразил недовольство условиями работы. Его начальник более 70 раз ударил оппонента руками и ногами, а также табуретом и иными предметами. Потерпевший получил множественные травмы головы и живота, а также тупую травму грудной клетки, которая и стала смертельной.

Дело по статье УК РФ «Убийство» расследовал Ашинский следственный отдел СУ СКР по Челябинской области. В настоящее время оно направлено в суд, обвиняемый находится под стражей, сообщил руководитель ведомства Андрей Меньшиков.

Ранее «URA.RU» сообщало о трагедии на новогоднем корпоративе в кафе «Нью-Йорк». Между сотрудником и начальником произошел конфликт, в ходе которого подчиненный получил травмы и скончался на месте происшествия.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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