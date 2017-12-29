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30 декабря 2017
29 декабря 2017
18:01  29 декабря 2017 6

Екатеринбург и Ханты-Мансийск свяжет железная дорога. Комарова и РЖД обо всем договорились

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, поезда, электричка, железная дорога, электропоезд, ржд, жд вокзал, остановка первого вагона
Екатеринбург и Ханты-Мансийск соединятся напрямую железнодорожной веткойФото: Анна Майорова © URA.RU

В 2018 году в Югре начнется подготовка к строительству железнодорожной ветки, которая свяжет административный центр региона — Ханты-Мансийск — с Екатеринбургом. Об этом договорились губернатор Наталья Комарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров, сообщают источники «URA.RU», знакомые с ситуацией.

Встреча сторон прошла еще в начале декабря, однако ее детали удалось узнать только сейчас. Рассматривается два варианта строительства новой линии до Ханты-Мансийска. Первый — продолжение железной дороги от станции Приобье (это «северный вариант», он свяжет столицу округа с Екатеринбургом напрямую). Второй («южный») — ответвление от тюменской дороги в районе станции Салым. По данным инсайдеров агентства, пока стороны остановились на первом сценарии.

Появление железной дороги в Ханты-Мансийске окажет существенное влияние на экономическую ситуацию в городе. Сегодня подавляющее большинство грузов (в том числе продукты) доставляется сюда посредством автомобильного транспорта, что сказывается на цене. Однако источники агентства в правоохранительных органах считают, что строительство железнодорожной ветки также неизбежно вызовет ухудшение криминогенной ситуации.

Проект по включению Ханты-Мансийска в состав Свердловской железной дороги закреплен в стратегии развития российской железнодорожной сети. Однако договоренности не комментируют ни в правительстве Югры, ни в РЖД. Как сообщили агентству замдиректора департамента общественных и внешних связей Галина Липатова и пресс-секретарь «РЖД» Екатерина Григорьева, вся информация относительно встречи Натальи Комаровой и Олега Белозерова была опубликована в официальном пресс-релизе (о дороге в Ханты-Мансийск там ничего сказано не было), ничего больше они добавить не могут.

Эльдар Булатов
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