МОК одобрил нейтральную форму российских спортсменов

19:36 29 декабря 2017 1

Триколор теперь могут использовать только болельщики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Международный Олимпийский комитет утвердил эскиз «нейтральной» формы для российских спортсменов. Об этом заявила основатель официального экипировщика Олимпийского комитета России, компании ZA SPORT, Анастасия Задорина.

«Да, МОК подтвердил нам эскизы „нейтральной“ формы», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей». Дизайн остался прежним, исключили только изображения российского флага, герба и знака ОКР. Таким образом, все требования МОК были учтены.

«Согласно требованиям, мы поставили на одежду логотип OAR — Olympic Athlet from Russia, разработанный МОК», — пояснила Задорина. Как уточняет телеканал 360, российские болельщики смогут купить ту же форму, но с триколором. На них запрет МОК не распространяется.

Ранее была представлена новая форма олимпийской сборной России по хоккею. Вместо символики России на форме изображен силуэт игрока.