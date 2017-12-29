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30 декабря 2017
29 декабря 2017
19:36  29 декабря 2017 1

МОК одобрил нейтральную форму российских спортсменов

День народного единства. Москва, стадион, сцена, триколор, российский флаг, флаг россии, лужники
Триколор теперь могут использовать только болельщикиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Международный Олимпийский комитет утвердил эскиз «нейтральной» формы для российских спортсменов. Об этом заявила основатель официального экипировщика Олимпийского комитета России, компании ZA SPORT, Анастасия Задорина.

«Да, МОК подтвердил нам эскизы „нейтральной“ формы», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей». Дизайн остался прежним, исключили только изображения российского флага, герба и знака ОКР. Таким образом, все требования МОК были учтены.

«Согласно требованиям, мы поставили на одежду логотип OAR — Olympic Athlet from Russia, разработанный МОК», — пояснила Задорина. Как уточняет телеканал 360, российские болельщики смогут купить ту же форму, но с триколором. На них запрет МОК не распространяется.

Ранее была представлена новая форма олимпийской сборной России по хоккею. Вместо символики России на форме изображен силуэт игрока.

Иван Антонов
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