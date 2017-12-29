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30 декабря 2017
29 декабря 2017
23:10  29 декабря 2017 2

Игорю Крутому за новогодние корпоративы заплатили почти 14 млн рублей из бюджета. СКРИН

У Крутого хорошие гонорарыФото: Игорь Крутой, Instagram

Знаменитый композитор и певец Игорь Крутой в седьмой раз подряд выступил на корпоративе для сотрудников Верховного суда России. Суммарно ему заплатили 13,9 млн рублей, деньги были выделены из федерального бюджета. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

В этом году Крутому заплатили два миллиона рублей. Мероприятие было назначено на 26 декабря. Как пишет Life.ru, судьи — настоящие фанаты композитора, они зовут его к себе на Новый год уже седьмой раз подряд. Можно предположить, что это объясняется личной симпатией к артисту председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который давно занимает этот пост. Но в ведомстве не прокомментировали информацию, чего не сделал и официальный представитель Крутого.

Сумму в два миллиона, по мнению независимого экономического эксперта Антона Шабанова, «можно было бы потратить более рационально». «Не стоит забывать, что в федеральный бюджет поступают деньги налогоплательщиков. Сумма довольно-таки большая. Это философский вопрос — насколько нагло поступают наши служители Фемиды», — сказал он.

Ранее «URA.RU» писало о решении Госдумы, «Газпрома» и Сбербанка об отмене новогодних вечеров. Корпоративные заказчики зачастую стали самостоятельно организовывать праздники — без приглашения звезд и аренды банкетных залов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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