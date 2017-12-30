Россияне признали Путина, Хворостовского и Шипулина людьми года

03:19 30 декабря 2017 0

Абсолютным лидером стал Владимир Путин, за которого проголосовала почти половина респондентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян, попросив назвать их человека года среди политиков, спортсменов и деятелей культуры и искусства. Результат был опубликован на сайте фонда в пятницу, 29 декабря.

Так, 48% россиян признали президента России Владимира Путина политиком года. Вторую строчку по количеству голосов [5%] занял министр иностранных дел Сергей Лавров, а третью [4%] — министр обороны Сергей Шойгу.

Что касается деятелей культуры, россияне отдали предпочтение оперному певцу Дмитрию Хворостовскому [5%]. Следом расположились режиссер Никита Михалков [2%] и писатель-сатирик Михаил Задорнов [1%].

Среди спортсменов лидерами голосования стали: известный биатлонист из Тюмени Антон Шипулин, легкоатлет Елена Исинбаева, боксер Александр Поветкин, фигуристка Евгения Медведева и хоккеист Александр Овечкин. Все они собрали по 2% голосов.