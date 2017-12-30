Украинский генерал назвал главную уязвимость Крымского моста

Экс-глава Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Крымский мост достаточно уязвим для ударов авиации и ракет морского и наземного базирования. Также военный заметил, что переправа очень важна для России.
«С военной точки зрения он [мост] является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — сказал военный эксперт изданию «Главред». Романенко также назвал Крымский мост «стратегической артерией», которая способствует экономическому росту Крыма и «может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника».
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 км. В декабре Дед Мороз из Великого Устюга совершил официальный визит на стройку Крымского моста. Он оценил качество готового покрытия, а также постучал по нему своим посохом и прокатился на катке, пишет сайт VSE42.Ru.
Ранее «URA.RU» писало, что на строительство моста в Крыму потребуется дополнительно 3 млрд рублей. Деньги, как объяснили в Минтрансе, нужны для исправления ошибки, которая была допущена еще на стадии проектирования.