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30 декабря 2017
29 декабря 2017
28 декабря 2017
17:27  30 декабря 2017 1

В Челябинске эвакуируют торговый центр экс-губернатора Юревича. ФОТО, ВИДЕО

Собрание группы избирателей для поддержки самовыдвижения Алексея Навального на пост президента РФ. Екатеринбург, полиция, правоохранительные органы, оцепление, служба112
О минировании сообщил по телефону анонимФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В ТЦ «Алмаз» (одна из структур бизнеса экс-губернатора Михаила Юревича) в Челябинске идет эвакуация. Силовые и спасательные структуры отказываются комментировать ситуацию.

«С парковки не можем выехать уже 15-20 мин…жесть…кипиш», — пишет челябинка Ольга Сердюкова. «Объявили ложную эвакуацию…супер сюрприз на НГ», — пишут другие очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области в разговоре с «URA.RU» опровергли информацию об учебной тревоге.

Источник в экстренных службах Челябинска сообщил агентству, что силовики получили анонимные звонки о минированиях. Также эвакуация на момент публикации началась в торгово-развлекательных центрах «Фокус», «Фиеста», «Куба» и «Киномакс-Урал». «Прервали все киносеансы, закрыли бутики и кафе, всех просили выйти на улицу», — сообщают «URA.RU» очевидцы.

Ранее эвакуация началась в екатеринбургских торговых центрах «Мега» и «Гринвич». По ним также поступили анонимные звонки о минированиях.

Семен Гринберг
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