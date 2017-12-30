В Челябинске эвакуируют торговый центр экс-губернатора Юревича. ФОТО, ВИДЕО

В ТЦ «Алмаз» (одна из структур бизнеса экс-губернатора Михаила Юревича) в Челябинске идет эвакуация. Силовые и спасательные структуры отказываются комментировать ситуацию.
«С парковки не можем выехать уже 15-20 мин…жесть…кипиш», — пишет челябинка Ольга Сердюкова. «Объявили ложную эвакуацию…супер сюрприз на НГ», — пишут другие очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области в разговоре с «URA.RU» опровергли информацию об учебной тревоге.
Источник в экстренных службах Челябинска сообщил агентству, что силовики получили анонимные звонки о минированиях. Также эвакуация на момент публикации началась в торгово-развлекательных центрах «Фокус», «Фиеста», «Куба» и «Киномакс-Урал». «Прервали все киносеансы, закрыли бутики и кафе, всех просили выйти на улицу», — сообщают «URA.RU» очевидцы.
Ранее эвакуация началась в екатеринбургских торговых центрах «Мега» и «Гринвич». По ним также поступили анонимные звонки о минированиях.