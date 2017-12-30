Штаб РФ Ксении Собчак пожаловался в ЦИК и Генпрокуратуру на ролик «Единой России» с Дедом Морозом. Видео нарушает закон о гарантиях избирательных прав граждан, считают юристы.
Речь идет об агитационном ролике, размещенном на официальном канале ЕР и Youtube. На видео маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Представители Собчак посчитали, что этот ролик нарушает законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента РФ» и содержит признаки административного правонарушения, передает РИА «Новости».
Юристы Собчак попросили ЦИК и Генпрокуратуру установить, является ли ролик агитационным материалом, а также проверить организаторов, привлекших к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования.
Ранее «URA.RU» писало, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак потребовала проверить главу ФСБ Александра Бортникова из-за «оправдания» массовых репрессий. Генерал в интервью «Российской газете» 19 декабря неоднозначно высказался о действиях чекистов.