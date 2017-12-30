Редкое погодное явление блокировало работу тюменского аэропорта

Сложные метеоусловия нарушили работу тюменского аэропорта Рощино. На данный момент задерживаются четыре вылетающих рейса.
Причиной стало редкое погодное явление — так называемый замерзающий туман, сообщает портал «Наш город» со ссылкой на источники в авиакомпаниях. По данным метеосводок «Рощино», замерзающий туман установился в Тюмени утром, около 5 часов, что стало поводом для перенаправления рейса S7 из Москвы на запасной аэродром.
«Сегодня в связи со сложными метеоусловиями использовали в качестве запасного аэропорта Кольцово рейсы S7-201 (Москва-Тюмень) и SU-1420 (Москва-Челябинск)», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь екатеринбургского аэропорта Кольцово Андрей Клименских
Позже решение отложить вылет на Тюмень приняли командиры рейсов из Надыма, Салехарда, Сургута, Красноярска и ряда других городов. Согласно данным онлайн-табло, сейчас задерживаются рейсы на Самару, Казань, Москву и Ростов-на-Дону.
Замерзающий туман — переохлажденный воздушный пар, скопившийся в воздухе, капли которого замерзают при контакте с любой поверхностью, в том числе с металлом. Выполнение взлетов и посадок в таких условиях приводит к появлению ледяной корки на аэродинамических плоскостях, что может привести к уменьшению подъемной силы и авиапроисшествию.
Ранее агентство Nation News писало, что ученые Томска разработали комплекс для обнаружения опасных погодных явлений, который позволит предотвратить их последствия, в частности поможет избежать крушения самолетов.