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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:13  30 декабря 2017 1

«Единая Россия» удалила ролик с Дедом Морозом после жалобы Собчак

Клипарт. Екатеринбург, собчак ксения
Юристы Ксении Собчак посчитали ролик единороссов незаконнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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«Единая Россия» удалила видео с Дедом Морозом, ребенком и Путиным. При этом в партии подчеркнули, что считают ролик «сугубо информационным», а не агитационным, пишет ТАСС.

Единороссы заявили, что ролик не является агитационным, потому что партия своего кандидата на президентские выборы не выдвигала. Его удалили во избежание провокаций, сказали информагентству в пресс-службе «Единой России».

Речь идет о ролике, размещенном на официальном канале ЕР и Youtube. На видео маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. На ролик в ЦИК и Генпрокуратуру пожаловались юристы кандидата в президенты Ксении Собчак. По их мнению, видео нарушает закон о гарантиях избирательных прав граждан.

Рита Теркина
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