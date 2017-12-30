«Единая Россия» удалила ролик с Дедом Морозом после жалобы Собчак

«Единая Россия» удалила видео с Дедом Морозом, ребенком и Путиным. При этом в партии подчеркнули, что считают ролик «сугубо информационным», а не агитационным, пишет ТАСС.
Единороссы заявили, что ролик не является агитационным, потому что партия своего кандидата на президентские выборы не выдвигала. Его удалили во избежание провокаций, сказали информагентству в пресс-службе «Единой России».
Речь идет о ролике, размещенном на официальном канале ЕР и Youtube. На видео маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. На ролик в ЦИК и Генпрокуратуру пожаловались юристы кандидата в президенты Ксении Собчак. По их мнению, видео нарушает закон о гарантиях избирательных прав граждан.