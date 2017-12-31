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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:17  31 декабря 2017 0

На Украине вандалы похитили бюст Пушкина, установленный более ста лет назад. ФОТО

Монумент русскому поэту был установлен в 1900 годуФОТО: страница в Facebook Сергея Чернякова

В украинском городе Чернигов неизвестные украли бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил сотрудник Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков на своей странице в Facebook.

Монумент, установленный в историческом центре Чернигова в 1900 году, был украден в ночь на 31 декабря. Это уже вторая подобная кража за последние две недели — ранее неизвестные украли бюст писателя Михаила Коцюбинского. Как сообщает «Лента.ру», тогда злоумышленники разбросали вокруг памятника солому, чтобы заглушить шум от падения скульптуры.

Отметим, что в декабре 2017 года на Украине уже поступали предложения о сносе памятника другой исторической персоне — императрице Екатерине II. Представители одесского казачества утверждают, что монумент прославляет «угнетателей» Украины.

Сергей Макеев
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