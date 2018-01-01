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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
03:09  01 января 2018 0

«Ее надо наказать». Джигарханян отказался от мирного соглашения с бывшей женой

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Армен Джигарханян намерен вернуть недвижимость, доставшуюся бывшей женеФото: Кадр из фильма «Гангстеры в океане»

Адвокат народного артиста СССР Армена Джигарханяна Евгений Парфенов опроверг слухи о готовящемся мировом соглашении между актером и его бывшей супругой Виталиной Цымбалюк- Романовской. По словам стороны защиты, Джигарханян полон решимости довести дело до победы в суде.

«Нет, никакого примирения нет. Просто их адвокат вышла на меня, и у нас была встреча, мы общались. Но речь идет не о примирении. При этом Армен Борисович настроен вообще категорично. Он даже был против моих встреч с той стороной. Но я считаю, встречаться надо в любом случае и как-то договариваться. Этот конфликт не может длиться вечно», — цитирует Парфенова сайт «КП».

Адвокат признался, что защита Цымбалюк- Романовской в последнее время сменила тон, что само по себе является позитивным шагом. При этом Парфенов добавил, что Джигарханян полон решимости вернуть себе недвижимость, доставшуюся после развода бывшей супруге.

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«Армен Борисович считает, что ее надо наказать. Однако, наказание — это одно. Но имущество-то надо возвращать. Меня интересуют правовые основания для возврата имущества. Это отдельный вопрос. И его будут решать следственные органы, либо суд. Это может растянуться на год», добавил Парфенов.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись 27 ноября 2017 года. Бывшая жена артиста забрала себе несколько квартир и огромную часть сбережений. Экс-представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур позже заявила, что ее клиентка изначально вышла замуж за артиста, чтобы его «обобрать».

Сергей Макеев
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