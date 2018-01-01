03:09 01 января 2018 0

Армен Джигарханян намерен вернуть недвижимость, доставшуюся бывшей жене Фото: Кадр из фильма «Гангстеры в океане»

Адвокат народного артиста СССР Армена Джигарханяна Евгений Парфенов опроверг слухи о готовящемся мировом соглашении между актером и его бывшей супругой Виталиной Цымбалюк- Романовской. По словам стороны защиты, Джигарханян полон решимости довести дело до победы в суде.

«Нет, никакого примирения нет. Просто их адвокат вышла на меня, и у нас была встреча, мы общались. Но речь идет не о примирении. При этом Армен Борисович настроен вообще категорично. Он даже был против моих встреч с той стороной. Но я считаю, встречаться надо в любом случае и как-то договариваться. Этот конфликт не может длиться вечно», — цитирует Парфенова сайт «КП».

Адвокат признался, что защита Цымбалюк- Романовской в последнее время сменила тон, что само по себе является позитивным шагом. При этом Парфенов добавил, что Джигарханян полон решимости вернуть себе недвижимость, доставшуюся после развода бывшей супруге.

«Армен Борисович считает, что ее надо наказать. Однако, наказание — это одно. Но имущество-то надо возвращать. Меня интересуют правовые основания для возврата имущества. Это отдельный вопрос. И его будут решать следственные органы, либо суд. Это может растянуться на год», добавил Парфенов.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись 27 ноября 2017 года. Бывшая жена артиста забрала себе несколько квартир и огромную часть сбережений. Экс-представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур позже заявила, что ее клиентка изначально вышла замуж за артиста, чтобы его «обобрать».