07:17 01 января 2018 5

Вместо новогоднего поздравления Ким Чен Ын рассказал об успехах в ядерной отрасли Фото: Petersnoopy/Flickr

«Ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР. Речь главы КНДР транслировало Центральное телевидение.

«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — заявил в обращении к согражданам вместо новогоднего поздравления Ким Чен Ын, его цитирует RT. Северокорейский лидер особо подчеркнул, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерного оружия «США не смогут начать войну» против страны.

Ким Чен Ын рассказал, что в данный момент Северная Корея готовится к новым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, войска вошли в финальную стадию испытаний, добавляет «Федеральное агентство новостей». Лидер Северной Кореи рассказал соотечественникам о необходимости начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет.