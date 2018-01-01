08:15 01 января 2018 2

Фигуры новогодних героев не уберегли (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Петропавловске-Камчатском в главном ледовом городке загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Жителям пришлось тушить огонь снегом.

ЧП случилось в новогоднюю ночь, когда в ледовом городке было много посетителей. Подсвеченная фигура Деда Мороза вспыхнула в одно мгновение, затем пламя перекинулось и на Снегурочку. На кадрах, присланных в редакцию портала Life.ru видно, как мужчина с помощью лопаты закидывает горящие фигуры снегом.

Ранее стало известно, что на главной площади Южно-Сахалинска загорелась новогодняя елка. Видео охваченного пламенем дерева разместили в сети очевидцы. В этот момент на площади находилось несколько тысяч человек. Организаторы праздника призвали присутствующих не паниковать, и продолжили развлекательное мероприятие, несмотря на то, что пламя быстро охватило новогоднее дерево. Людей лишь предупреждали не подходить близко к горящей елке.